In this gallery we take a look back at last week's sell-out II Lat Am Forum 2026 event in Polanco, Mexico City on Thursday September 10, 2026.

Investors Trust were this year's lead sponsor for the fifth year in a row. Our other sponsors were: Aiva, Brokers FG, Capital International, Capital Vision, Canaccord Wealth, iDad, Marlborough, Momentum, Niveton International, PillarPoint Capital, Speyside Capital and Vumi.