The 27th Annual II Awards 2026 were announced on Wednesday 7th October with a global TV premiere screened to II readers.

There was also a VIP screening in London accompanied by a drinks reception for event sponsors, finalists, and selected guests, which followed the filming of the annual II Leadership Summit 2026 where five top CEOS and industry leaders take part in an exclusive TV debate.

II's panel of judges determined the winners and highly commended in each category of the awards, with a readers' vote element sitting alongside our judges votes on a selection of awards.

Interviews and videos with our winners will be shared on II over the coming weeks.

Click here or on the image below to view the show, which was sponsored by II Awards 2026 official sponsors IFGL, Utmost, Hansard and Finance Isle of Man.

The 27th Annual II Awards 2026 Winners and Highly Commended

Best Employee Benefits Solutions - Sponsored By Finance Isle of Man

AES International

Zurich Workplace Solutions

JTC Group

WINNER (Industry)

Zurich Workplace Solutions

WINNER (Advisers)

AES International

Best Fintech Innovation

EXANTE

Hoxton Wealth

AG2R LA MONDIALE

DOST Digital Innovations Center

Zurich Workplace Solutions

Proactive Service Mechanism

Skybound Wealth Management

Tiller Fintech Innovation

Highly Commended (Advisers)

Skybound Wealth Management

WINNER (Advisers)

Hoxton Wealth

Highly Commended (Industry)

Tiller Fintech Innovation

WINNER (Industry)

Zurich Workplace Solutions

Best International Trust Product

WINNER UK

Wealth Preservation Account - Canada Life International

WINNER Non-UK

IFGL Global Trusts

Best International Discretionary Fund Manager

Evelyn Partners

LGT Wealth Management

Rathbone Investment Management

Highly Commended

LGT Wealth Management

WINNER

Rathbone Investment Management

Best International Financial Centre

Guernsey

DIFC

Isle of Man

Jersey

Highly Commended

Jersey

WINNER

Guernsey

Best International Fund Group

Canaccord Wealth

Momentum Global Investment Management

Marlborough Group

Alquity Group

Team Asset Management

WINNER (UK)

Marlborough Group

WINNER (International)

Canaccord Wealth

Best International Trust Product

WINNER (UK)

Wealth Preservation Account - Canada Life International

WINNER (International)

IFGL Global Trusts

Best International Pension Product

IFGL Pensions, The IFGL SIPP

Novia Global

JTC Group

iPensions Group

Highly Commended

Novia Global

WINNER

IFGL Pensions, The IFGL SIPP

Best International Protection Product

Highly Commended

Zurich Middle East

WINNER

Friends Provident International

Best International Platform

Ardan International

Morningstar Wealth

Capital International Group

Novia Global

Transact

Highly Commended (UK)

Morningstar Wealth

WINNER (UK)

Transact

Highly Commended (Non-UK)

Ardan International

WINNER (Non-UK)

Novia Global

Best International Portfolio Bond

Transact

Standard Life

Hansard

Investors Trust

RL360

Canada Life

Highly Commended (UK)

Standard Life

WINNER (UK)

Canada Life

Highly Commended (Non-UK)

RL360

WINNER (Non-UK)

Hansard

Best IPMI Provider

Vumi

April International

BUPA

Highly Commended

April International

WINNER

Vumi

Best International Pension Provider

Novia Global

iPensions Group

Zurich

IFGL Pensions

JTC Group

Boal & Co

Highly Commended

Boal & Co

WINNER (UK)

IFGL Pensions

WINNER (Non-UK)

Novia Global

Best International Savings Plan

Offshore Savings Account - Canada Life International

JTC Streamliner - JTC

Regular Savings Plan – RL360

S&P 500 Index – Investor Trust

Ascend - Hansard

Highly Commended

Regular Savings Plan – RL360

WINNER

S&P 500 Index – Investor Trust

Best International Life Group (Non-UK)

IFGL

Utmost Group

Zurich Integrated Benefits & International Life Limited

Zurich Middle East

WINNER

IFGL

Best International Life Group (UK)

Canada Life International

Utmost Group

WINNER

Canada Life International

Contribution to Diversity & Inclusion Award

Highly Commended

AG2R LA MONDIALE

WINNER

NEBA Advisers

International DFM Fund/Product of the Year

LGT Wealth Management - International Model Portfolio Service

Marlborough - Ireland-domiciled multi-asset portfolio range

Rathbone Asset Management/Rathbone SICAV Ethical Bond Fund

Highly Commended

Rathbone Asset Management/Rathbone SICAV Ethical Bond Fund

WINNER

Marlborough - Ireland-domiciled multi-asset portfolio range

Excellence in Trust and Estate Planning

Canada Life

IFGL Global Trusts

Melbourne Capital Group

Standard Life

Utmost Group

Highly Commended

Canada Life / IFGL Global Trusts

WINNER

Utmost Group

International Campaign of the Year

Canada Life

Hoxton Wealth

Hansard

Marlborough

Novia Global

WINNER (Advisers)

Hoxton Wealth

WINNER (Industry)

Canada Life

Excellence in Private Banking

WINNER

Standard Bank

European Fund Selector of The Year

WINNER

Rémi Lambert, Global CIO, AXA IM Select

Excellence in Sustainability

Alquity Investment Management

AG2R LA MONDIALE

JTC Group

LGT Wealth Management

Highly Commended

AG2R LA MONDIALE

WINNER

Alquity Investment Management

Excellence in Fintech - sponsored by Finance Isle of Man

Hansard

Hoxton Wealth

Investors Trust

Jacobi

Skybound Wealth Management

Highly-Commended (Advisers)

Hoxton Wealth

WINNER (Advisers)

Skybound Wealth Management

Highly-Commended (Industry)

Hansard

WINNER (Industry)

Investors Trust

Excellence in Advisory Best Practice (by region) - sponsored by Utmost

AAF Financial

AES International

Aiva

Blacktower Financial Management

Carrick Wealth

Hoxton Wealth

NEBA Private Clients

OpesFidelio

Private Client Consultancy Wealth Management

Skybound Wealth Management

TallRock Capital Pte Ltd

Team

Titan Wealth

REGIONAL WINNERS

Africa - Carrick Wealth

Asia - NEBA Private Clients

Lat Am - Aiva

Middle East - Blacktower Financial Management

UK - Titan Wealth

US - Blacktower Financial Management

Europe - OpesFidelio

Rest of the World - AES International

Highly Commended (Global)

OpesFidelio

WINNER (Global)

Blacktower Financial Management

Best Emerging Talent (Advisers) – sponsored by IFGL

Claire Irvine - Nexus Global/Blacktower

Tom Streader - Hoxton Wealth

Helen Thomas - Melbourne Capital Group

Adam Kinsey - Melbourne Capital Group

Richard Raczkowski - NEBA Private Clients

Highly Commended

Tom Streader - Hoxton Wealth

Richard Raczkowski - NEBA Private Clients

WINNER

Adam Kinsey - Melbourne Capital Group

Best Emerging Talent (Industry)

Highly Commended

Jayamalar Mogan - Investors Trust

Gareth MacGuire - Hansard

WINNER

Lorenzo La Posta - Momentum Global Investment Management

Excellence in Client Service (by region) - Advisers - sponsored by Hansard

AAF Financial

AES International

Aiva - Lat am

Ally Wealth Management

Blacktower Financial Management

Carrick Wealth

Hoxton Wealth

OpesFidelio - Europe

Melbourne Capital Group

NEBA Private Clients

Niveton International

Skybound Wealth Management

TallRock Capital Pte Ltd

Team

Titan Wealth

REGIONAL WINNERS

Africa - Carrick Wealth

Asia - Melbourne Capital Group

Lat Am - Aiva

Middle East - Skybound Wealth Management

UK - Titan Wealth

US - AES International

Europe - Blacktower Financial Management

Rest of the World - Hoxton Wealth

Highly Commended (Global)

Melbourne Capital

WINNER (Global)

Skybound Wealth Management

Excellence in Client Service (by region) - Industry

RL360

Hansard

Investors Trust

LGT Wealth Management

Marlborough

Novia Global

Qualitas Funds

Team Asset Management

REGIONAL WINNERS

Africa - Marlborough

Asia - Hansard

Lat Am - Investors Trust

Middle East - RL360

UK - Canaccord Wealth

Europe - Novia Global

Rest of the World - Investors Trust

Highly Commended (Global)

Hansard

WINNER (Global)

Investors Trust

Technical Specialist of the Year

WINNER

John Chew - Canada Life

Unsung Hero Award

Karen Ogilvie - Blacktower Financial Management

Charmaine Lotz - Hoxton Wealth

Myrtel De Jesus Verano - Investors Trust

Christopher Holman - Melbourne Capital Group

Alicia Saleh Herdiansyah - Team

Highly Commended (Advisers)

Charmaine Lotz - Hoxton Wealth

WINNER (Advisers)

Alicia Saleh Herdiansyah - Team

WINNER (Industry)

Myrtel De Jesus Verano - Investors Trust

Personality of the Year (Advisers)

Chris Ball – Hoxton Wealth

John Beverley - NEBA Private Clients

Sam Instone - AES International

John Westwood – Blacktower Financial Management

Gavin Pluck - Blacktower Financial Management

Mark Clubb - Team

WINNER (Reader’s Vote)

Chris Ball – Hoxton Wealth

WINNER (Judge’s Vote)

Gavin Pluck - Blacktower Financial Management

WINNER (Overall)

Gavin Pluck - Blacktower Financial Management

Personality of the Year (Industry)

Stephen Andrews - Novia Global

Phil Story - Hansard

Ashok Sardana - Continental Group

Danny Knight - Marlborough

Gustavo Otero - Investors Trust

WINNER (Reader’s Vote)

Gustavo Otero - Investors Trust

WINNER (Judge’s Vote)

Stephen Andrews - Novia Global

WINNER (Overall)

Stephen Andrews - Novia Global

Company of the Year (Advisers)

AES International

Aiva

Carrick Wealth

OpesFidelio

Tallrock Capital

Hoxton Wealth

NEBA Private Clients

Niveton International

Melbourne Capital Group

Skybound Wealth Management

Team

Titan Wealth

REGIONAL WINNERS

Africa - Carrick Wealth

Asia - Melbourne Capital Group

Europe - Blacktower Financial Management

Lat Am - Aiva

Rest of World - NEBA Private Clients

UK - Titan Wealth

US - AES International

GLOBAL WINNER (Reader’s Vote)

Skybound Wealth Management

GLOBAL WINNER (Judge’s Vote)

NEBA Private Clients

GLOBAL WINNER (Overall)

Skybound Wealth Management

Company of the Year (Industry)

REGIONAL WINNERS

Canada Life - UK

Hansard - Asia

IFGL - ROW

Investors Trust - Lat Am

Marlborough - Africa

Utmost Group - Middle East

Novia Global - Europe

GLOBAL WINNER (Reader’s Vote)

Investors Trust

GLOBAL WINNER (Judge’s Vote)

Utmost

GLOBAL WINNER (Overall)

Utmost

The II Special Award for Outstanding Industry Achievement

John Westwood - Blacktower Financial Management

The II Awards is strictly copyrighted 2026.