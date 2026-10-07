The 27th Annual II Awards 2026 were announced on Wednesday 7th October with a global TV premiere screened to II readers.

There was also a VIP screening in London accompanied by a drinks reception for event sponsors, finalists, and selected guests, which followed the filming of the annual II Leadership Summit 2026 where five top CEOS and industry leaders take part in an exclusive TV debate.

II's panel of judges determined the winners and highly commended in each category of the awards, with a readers' vote element sitting alongside our judges votes on a selection of awards.

Interviews and videos with our winners will be shared on II over the coming weeks.

Click here or on the image below to view the show, which was sponsored by II Awards 2026 official sponsors IFGL, Utmost, Hansard and Finance Isle of Man.

The 27th Annual II Awards 2026 Winners and Highly Commended 

Best Employee Benefits Solutions - Sponsored By Finance Isle of Man

AES International 

Zurich Workplace Solutions 

JTC Group 

WINNER (Industry)

Zurich Workplace Solutions 

WINNER (Advisers)

AES International

Best Fintech Innovation 

EXANTE 

Hoxton Wealth

AG2R LA MONDIALE

DOST Digital Innovations Center

Zurich Workplace Solutions 

Proactive Service Mechanism 

Skybound Wealth Management 

Tiller Fintech Innovation 

Highly Commended (Advisers)

Skybound Wealth Management 

WINNER (Advisers)

Hoxton Wealth 

Highly Commended (Industry)

Tiller Fintech Innovation 

WINNER (Industry)

Zurich Workplace Solutions

Best International Trust Product

WINNER UK 

Wealth Preservation Account - Canada Life International

WINNER Non-UK

IFGL Global Trusts

Best International Discretionary Fund Manager

Evelyn Partners

LGT Wealth Management  

Rathbone Investment Management

Highly Commended 

LGT Wealth Management  

WINNER

Rathbone Investment Management

Best International Financial Centre

Guernsey

DIFC

Isle of Man 

Jersey

Highly Commended 

Jersey 

WINNER

Guernsey

Best International Fund Group

Canaccord Wealth 

Momentum Global Investment Management 

Marlborough Group

Alquity Group 

Team Asset Management 

WINNER (UK)

Marlborough Group

WINNER (International)

Canaccord Wealth 

Best International Trust Product

WINNER (UK) 

Wealth Preservation Account - Canada Life International

WINNER (International)

IFGL Global Trusts

Best International Pension Product

IFGL Pensions, The IFGL SIPP 

Novia Global 

JTC Group

iPensions Group

Highly Commended 

Novia Global 

WINNER

IFGL Pensions, The IFGL SIPP 

Best International Protection Product

Highly Commended 

Zurich Middle East 

WINNER

Friends Provident International 

Best International Platform 

Ardan International 

Morningstar Wealth

Capital International Group

Novia Global 

Transact

Highly Commended (UK)

Morningstar Wealth 

WINNER (UK) 

Transact

Highly Commended (Non-UK)

Ardan International 

WINNER (Non-UK) 

Novia Global 

Best International Portfolio Bond

Transact

Standard Life 

Hansard 

Investors Trust

RL360

Canada Life 

Highly Commended (UK)

Standard Life 

WINNER (UK) 

Canada Life 

Highly Commended (Non-UK)

RL360

WINNER (Non-UK) 

Hansard

Best IPMI Provider 

Vumi 

April International

BUPA 

Highly Commended 

April International

WINNER

Vumi 

Best International Pension Provider

Novia Global 

iPensions Group

Zurich

IFGL Pensions 

JTC Group

Boal & Co

Highly Commended 

Boal & Co

WINNER (UK) 

IFGL Pensions 

WINNER (Non-UK) 

Novia Global 

Best International Savings Plan

Offshore Savings Account - Canada Life International

JTC Streamliner - JTC

Regular Savings Plan – RL360

S&P 500 Index – Investor Trust

Ascend - Hansard

Highly Commended 

Regular Savings Plan – RL360

WINNER

S&P 500 Index – Investor Trust

Best International Life Group (Non-UK)

IFGL

Utmost Group

Zurich Integrated Benefits & International Life Limited

Zurich Middle East 

WINNER

IFGL

Best International Life Group (UK)

Canada Life International 

Utmost Group

WINNER

Canada Life International 

Contribution to Diversity & Inclusion Award

Highly Commended 

AG2R LA MONDIALE

WINNER

NEBA Advisers 

International DFM Fund/Product of the Year

LGT Wealth Management - International Model Portfolio Service

Marlborough - Ireland-domiciled multi-asset portfolio range

Rathbone Asset Management/Rathbone SICAV Ethical Bond Fund

Highly Commended 

Rathbone Asset Management/Rathbone SICAV Ethical Bond Fund

WINNER

Marlborough - Ireland-domiciled multi-asset portfolio range

Excellence in Trust and Estate Planning

Canada Life

IFGL Global Trusts

Melbourne Capital Group 

Standard Life

Utmost Group

Highly Commended

Canada Life / IFGL Global Trusts

WINNER 

Utmost Group

International Campaign of the Year

Canada Life 

Hoxton Wealth

Hansard

Marlborough

Novia Global

WINNER (Advisers) 

Hoxton Wealth

WINNER (Industry) 

Canada Life 

Excellence in Private Banking 

WINNER

Standard Bank 

European Fund Selector of The Year 

WINNER

Rémi Lambert, Global CIO, AXA IM Select

Excellence in Sustainability 

Alquity Investment Management 

AG2R LA MONDIALE 

JTC Group

LGT Wealth Management

Highly Commended 

AG2R LA MONDIALE 

WINNER

Alquity Investment Management 

Excellence in Fintech - sponsored by Finance Isle of Man 

Hansard

Hoxton Wealth

Investors Trust

Jacobi

Skybound Wealth Management

Highly-Commended (Advisers)

Hoxton Wealth 

WINNER (Advisers) 

Skybound Wealth Management

Highly-Commended (Industry)

Hansard

WINNER (Industry) 

Investors Trust 

Excellence in Advisory Best Practice (by region) - sponsored by Utmost 

AAF Financial 

AES International

Aiva

Blacktower Financial Management

Carrick Wealth

Hoxton Wealth

NEBA Private Clients

OpesFidelio

Private Client Consultancy Wealth Management

Skybound Wealth Management

TallRock Capital Pte Ltd

Team

Titan Wealth

REGIONAL WINNERS

Africa - Carrick Wealth 

Asia - NEBA Private Clients

Lat Am - Aiva 

Middle East - Blacktower Financial Management

UK - Titan Wealth

US - Blacktower  Financial Management

Europe - OpesFidelio

Rest of the World - AES International 

Highly Commended (Global) 

OpesFidelio

WINNER (Global) 

Blacktower Financial Management

Best Emerging Talent (Advisers) – sponsored by IFGL

Claire Irvine - Nexus Global/Blacktower 

Tom Streader - Hoxton Wealth 

Helen Thomas - Melbourne Capital Group 

Adam Kinsey - Melbourne Capital Group 

Richard Raczkowski - NEBA Private Clients 

Highly Commended 

Tom Streader - Hoxton Wealth 

Richard Raczkowski - NEBA Private Clients 

WINNER

Adam Kinsey - Melbourne Capital Group

Best Emerging Talent (Industry) 

Highly Commended 

Jayamalar Mogan - Investors Trust 

Gareth MacGuire - Hansard 

WINNER

Lorenzo La Posta - Momentum Global Investment Management 

Excellence in Client Service (by region) - Advisers - sponsored by Hansard

AAF Financial 

AES International 

Aiva - Lat am 

Ally Wealth Management

Blacktower Financial Management

Carrick Wealth

Hoxton Wealth 

OpesFidelio - Europe

Melbourne Capital Group 

NEBA Private Clients

Niveton International

Skybound Wealth Management

TallRock Capital Pte Ltd

Team

Titan Wealth 

REGIONAL WINNERS

Africa - Carrick Wealth 

Asia - Melbourne Capital Group 

Lat Am - Aiva 

Middle East - Skybound Wealth Management

UK - Titan Wealth

US -  AES International 

Europe - Blacktower Financial Management

Rest of the World - Hoxton Wealth

Highly Commended (Global) 

Melbourne Capital 

WINNER (Global) 

Skybound Wealth Management

Excellence in Client Service (by region) - Industry 

RL360

Hansard 

Investors Trust

LGT Wealth Management

Marlborough

Novia Global 

Qualitas Funds

Team Asset Management 

REGIONAL WINNERS

Africa - Marlborough

Asia - Hansard

Lat Am - Investors Trust

Middle East - RL360

UK - Canaccord Wealth

Europe - Novia Global 

Rest of the World - Investors Trust

Highly Commended (Global) 

Hansard

WINNER (Global) 

Investors Trust

Technical Specialist of the Year 

WINNER

John Chew - Canada Life 

Unsung Hero Award

Karen Ogilvie - Blacktower Financial Management 

Charmaine Lotz - Hoxton Wealth

Myrtel De Jesus Verano - Investors Trust

Christopher Holman - Melbourne Capital Group

Alicia Saleh Herdiansyah - Team

Highly Commended (Advisers)

Charmaine Lotz - Hoxton Wealth

WINNER (Advisers) 

Alicia Saleh Herdiansyah - Team

WINNER (Industry) 

Myrtel De Jesus Verano - Investors Trust

Personality of the Year (Advisers)

Chris Ball – Hoxton Wealth 

John Beverley - NEBA Private Clients

Sam Instone - AES International

John Westwood – Blacktower Financial Management 

Gavin Pluck - Blacktower Financial Management 

Mark Clubb - Team

WINNER (Reader’s Vote)

Chris Ball – Hoxton Wealth 

WINNER (Judge’s Vote)

Gavin Pluck - Blacktower Financial Management 

WINNER (Overall) 

Gavin Pluck - Blacktower Financial Management 

Personality of the Year (Industry)

Stephen Andrews - Novia Global

Phil Story - Hansard

Ashok Sardana - Continental Group

Danny Knight - Marlborough

Gustavo Otero - Investors Trust 

WINNER (Reader’s Vote)

Gustavo Otero - Investors Trust

WINNER (Judge’s Vote)

Stephen Andrews - Novia Global 

WINNER (Overall) 

Stephen Andrews - Novia Global 

Company of the Year (Advisers) 

AES International

Aiva 

Carrick Wealth

OpesFidelio 

Tallrock Capital 

Hoxton Wealth 

NEBA Private Clients 

Niveton International 

Melbourne Capital Group 

Skybound Wealth Management 

Team

Titan Wealth 

REGIONAL WINNERS

Africa - Carrick Wealth

Asia - Melbourne Capital Group 

Europe - Blacktower Financial Management 

Lat Am - Aiva 

Rest of World - NEBA Private Clients 

UK - Titan Wealth 

US - AES International

GLOBAL WINNER (Reader’s Vote)

Skybound Wealth Management 

GLOBAL WINNER (Judge’s Vote)

NEBA Private Clients

GLOBAL WINNER (Overall) 

Skybound Wealth Management

Company of the Year (Industry)

REGIONAL WINNERS

Canada Life - UK

Hansard - Asia

IFGL - ROW 

Investors Trust - Lat Am

Marlborough - Africa

Utmost Group - Middle East

Novia Global - Europe

GLOBAL WINNER (Reader’s Vote)

Investors Trust

GLOBAL WINNER (Judge’s Vote)

Utmost

GLOBAL WINNER (Overall) 

Utmost

The II Special Award for Outstanding Industry Achievement 

John Westwood - Blacktower Financial Management 

The II Awards is strictly copyrighted 2026.