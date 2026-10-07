The 27th Annual II Awards 2026 were announced on Wednesday 7th October with a global TV premiere screened to II readers.
There was also a VIP screening in London accompanied by a drinks reception for event sponsors, finalists, and selected guests, which followed the filming of the annual II Leadership Summit 2026 where five top CEOS and industry leaders take part in an exclusive TV debate.
II's panel of judges determined the winners and highly commended in each category of the awards, with a readers' vote element sitting alongside our judges votes on a selection of awards.
Interviews and videos with our winners will be shared on II over the coming weeks.
Click here or on the image below to view the show, which was sponsored by II Awards 2026 official sponsors IFGL, Utmost, Hansard and Finance Isle of Man.
The 27th Annual II Awards 2026 Winners and Highly Commended
Best Employee Benefits Solutions - Sponsored By Finance Isle of Man
AES International
Zurich Workplace Solutions
JTC Group
WINNER (Industry)
Zurich Workplace Solutions
WINNER (Advisers)
AES International
Best Fintech Innovation
EXANTE
Hoxton Wealth
AG2R LA MONDIALE
DOST Digital Innovations Center
Zurich Workplace Solutions
Proactive Service Mechanism
Skybound Wealth Management
Tiller Fintech Innovation
Highly Commended (Advisers)
Skybound Wealth Management
WINNER (Advisers)
Hoxton Wealth
Highly Commended (Industry)
Tiller Fintech Innovation
WINNER (Industry)
Zurich Workplace Solutions
Best International Trust Product
WINNER UK
Wealth Preservation Account - Canada Life International
WINNER Non-UK
IFGL Global Trusts
Best International Discretionary Fund Manager
Evelyn Partners
LGT Wealth Management
Rathbone Investment Management
Highly Commended
LGT Wealth Management
WINNER
Rathbone Investment Management
Best International Financial Centre
Guernsey
DIFC
Isle of Man
Jersey
Highly Commended
Jersey
WINNER
Guernsey
Best International Fund Group
Canaccord Wealth
Momentum Global Investment Management
Marlborough Group
Alquity Group
Team Asset Management
WINNER (UK)
Marlborough Group
WINNER (International)
Canaccord Wealth
Best International Trust Product
WINNER (UK)
Wealth Preservation Account - Canada Life International
WINNER (International)
IFGL Global Trusts
Best International Pension Product
IFGL Pensions, The IFGL SIPP
Novia Global
JTC Group
iPensions Group
Highly Commended
Novia Global
WINNER
IFGL Pensions, The IFGL SIPP
Best International Protection Product
Highly Commended
Zurich Middle East
WINNER
Friends Provident International
Best International Platform
Ardan International
Morningstar Wealth
Capital International Group
Novia Global
Transact
Highly Commended (UK)
Morningstar Wealth
WINNER (UK)
Transact
Highly Commended (Non-UK)
Ardan International
WINNER (Non-UK)
Novia Global
Best International Portfolio Bond
Transact
Standard Life
Hansard
Investors Trust
RL360
Canada Life
Highly Commended (UK)
Standard Life
WINNER (UK)
Canada Life
Highly Commended (Non-UK)
RL360
WINNER (Non-UK)
Hansard
Best IPMI Provider
Vumi
April International
BUPA
Highly Commended
April International
WINNER
Vumi
Best International Pension Provider
Novia Global
iPensions Group
Zurich
IFGL Pensions
JTC Group
Boal & Co
Highly Commended
Boal & Co
WINNER (UK)
IFGL Pensions
WINNER (Non-UK)
Novia Global
Best International Savings Plan
Offshore Savings Account - Canada Life International
JTC Streamliner - JTC
Regular Savings Plan – RL360
S&P 500 Index – Investor Trust
Ascend - Hansard
Highly Commended
Regular Savings Plan – RL360
WINNER
S&P 500 Index – Investor Trust
Best International Life Group (Non-UK)
IFGL
Utmost Group
Zurich Integrated Benefits & International Life Limited
Zurich Middle East
WINNER
IFGL
Best International Life Group (UK)
Canada Life International
Utmost Group
WINNER
Canada Life International
Contribution to Diversity & Inclusion Award
Highly Commended
AG2R LA MONDIALE
WINNER
NEBA Advisers
International DFM Fund/Product of the Year
LGT Wealth Management - International Model Portfolio Service
Marlborough - Ireland-domiciled multi-asset portfolio range
Rathbone Asset Management/Rathbone SICAV Ethical Bond Fund
Highly Commended
Rathbone Asset Management/Rathbone SICAV Ethical Bond Fund
WINNER
Marlborough - Ireland-domiciled multi-asset portfolio range
Excellence in Trust and Estate Planning
Canada Life
IFGL Global Trusts
Melbourne Capital Group
Standard Life
Utmost Group
Highly Commended
Canada Life / IFGL Global Trusts
WINNER
Utmost Group
International Campaign of the Year
Canada Life
Hoxton Wealth
Hansard
Marlborough
Novia Global
WINNER (Advisers)
Hoxton Wealth
WINNER (Industry)
Canada Life
Excellence in Private Banking
WINNER
Standard Bank
European Fund Selector of The Year
WINNER
Rémi Lambert, Global CIO, AXA IM Select
Excellence in Sustainability
Alquity Investment Management
AG2R LA MONDIALE
JTC Group
LGT Wealth Management
Highly Commended
AG2R LA MONDIALE
WINNER
Alquity Investment Management
Excellence in Fintech - sponsored by Finance Isle of Man
Hansard
Hoxton Wealth
Investors Trust
Jacobi
Skybound Wealth Management
Highly-Commended (Advisers)
Hoxton Wealth
WINNER (Advisers)
Skybound Wealth Management
Highly-Commended (Industry)
Hansard
WINNER (Industry)
Investors Trust
Excellence in Advisory Best Practice (by region) - sponsored by Utmost
AAF Financial
AES International
Aiva
Blacktower Financial Management
Carrick Wealth
Hoxton Wealth
NEBA Private Clients
OpesFidelio
Private Client Consultancy Wealth Management
Skybound Wealth Management
TallRock Capital Pte Ltd
Team
Titan Wealth
REGIONAL WINNERS
Africa - Carrick Wealth
Asia - NEBA Private Clients
Lat Am - Aiva
Middle East - Blacktower Financial Management
UK - Titan Wealth
US - Blacktower Financial Management
Europe - OpesFidelio
Rest of the World - AES International
Highly Commended (Global)
OpesFidelio
WINNER (Global)
Blacktower Financial Management
Best Emerging Talent (Advisers) – sponsored by IFGL
Claire Irvine - Nexus Global/Blacktower
Tom Streader - Hoxton Wealth
Helen Thomas - Melbourne Capital Group
Adam Kinsey - Melbourne Capital Group
Richard Raczkowski - NEBA Private Clients
Highly Commended
Tom Streader - Hoxton Wealth
Richard Raczkowski - NEBA Private Clients
WINNER
Adam Kinsey - Melbourne Capital Group
Best Emerging Talent (Industry)
Highly Commended
Jayamalar Mogan - Investors Trust
Gareth MacGuire - Hansard
WINNER
Lorenzo La Posta - Momentum Global Investment Management
Excellence in Client Service (by region) - Advisers - sponsored by Hansard
AAF Financial
AES International
Aiva - Lat am
Ally Wealth Management
Blacktower Financial Management
Carrick Wealth
Hoxton Wealth
OpesFidelio - Europe
Melbourne Capital Group
NEBA Private Clients
Niveton International
Skybound Wealth Management
TallRock Capital Pte Ltd
Team
Titan Wealth
REGIONAL WINNERS
Africa - Carrick Wealth
Asia - Melbourne Capital Group
Lat Am - Aiva
Middle East - Skybound Wealth Management
UK - Titan Wealth
US - AES International
Europe - Blacktower Financial Management
Rest of the World - Hoxton Wealth
Highly Commended (Global)
Melbourne Capital
WINNER (Global)
Skybound Wealth Management
Excellence in Client Service (by region) - Industry
RL360
Hansard
Investors Trust
LGT Wealth Management
Marlborough
Novia Global
Qualitas Funds
Team Asset Management
REGIONAL WINNERS
Africa - Marlborough
Asia - Hansard
Lat Am - Investors Trust
Middle East - RL360
UK - Canaccord Wealth
Europe - Novia Global
Rest of the World - Investors Trust
Highly Commended (Global)
Hansard
WINNER (Global)
Investors Trust
Technical Specialist of the Year
WINNER
John Chew - Canada Life
Unsung Hero Award
Karen Ogilvie - Blacktower Financial Management
Charmaine Lotz - Hoxton Wealth
Myrtel De Jesus Verano - Investors Trust
Christopher Holman - Melbourne Capital Group
Alicia Saleh Herdiansyah - Team
Highly Commended (Advisers)
Charmaine Lotz - Hoxton Wealth
WINNER (Advisers)
Alicia Saleh Herdiansyah - Team
WINNER (Industry)
Myrtel De Jesus Verano - Investors Trust
Personality of the Year (Advisers)
Chris Ball – Hoxton Wealth
John Beverley - NEBA Private Clients
Sam Instone - AES International
John Westwood – Blacktower Financial Management
Gavin Pluck - Blacktower Financial Management
Mark Clubb - Team
WINNER (Reader’s Vote)
Chris Ball – Hoxton Wealth
WINNER (Judge’s Vote)
Gavin Pluck - Blacktower Financial Management
WINNER (Overall)
Gavin Pluck - Blacktower Financial Management
Personality of the Year (Industry)
Stephen Andrews - Novia Global
Phil Story - Hansard
Ashok Sardana - Continental Group
Danny Knight - Marlborough
Gustavo Otero - Investors Trust
WINNER (Reader’s Vote)
Gustavo Otero - Investors Trust
WINNER (Judge’s Vote)
Stephen Andrews - Novia Global
WINNER (Overall)
Stephen Andrews - Novia Global
Company of the Year (Advisers)
AES International
Aiva
Carrick Wealth
OpesFidelio
Tallrock Capital
Hoxton Wealth
NEBA Private Clients
Niveton International
Melbourne Capital Group
Skybound Wealth Management
Team
Titan Wealth
REGIONAL WINNERS
Africa - Carrick Wealth
Asia - Melbourne Capital Group
Europe - Blacktower Financial Management
Lat Am - Aiva
Rest of World - NEBA Private Clients
UK - Titan Wealth
US - AES International
GLOBAL WINNER (Reader’s Vote)
Skybound Wealth Management
GLOBAL WINNER (Judge’s Vote)
NEBA Private Clients
GLOBAL WINNER (Overall)
Skybound Wealth Management
Company of the Year (Industry)
REGIONAL WINNERS
Canada Life - UK
Hansard - Asia
IFGL - ROW
Investors Trust - Lat Am
Marlborough - Africa
Utmost Group - Middle East
Novia Global - Europe
GLOBAL WINNER (Reader’s Vote)
Investors Trust
GLOBAL WINNER (Judge’s Vote)
Utmost
GLOBAL WINNER (Overall)
Utmost
The II Special Award for Outstanding Industry Achievement
John Westwood - Blacktower Financial Management
The II Awards is strictly copyrighted 2026.